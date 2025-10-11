Dёргать!
Транспортный Переулок 10А
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Долгожданный большой концерт поп-панк-группы. Подготовили огромную программу: — все хиты за два десятка лет — редкие треки, которые давно не исполнялись на концертах — новые треки При поддержке: — Bananaz (Мск) — АЛЛЁ!! ГАРАЖ!? Двери 19:00
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