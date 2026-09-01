Depeche Mode трибьют
площадь Конституции, 2
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от 1500₽ до 20000₽
Возраст 16+
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Про событие
Первое в России трибьют-шоу легендарной группы Depeche Mode. Лучшие и любимые песни Depeche Mode исполняются максимально близко к оригиналу. Живой звук, высочайший уровень исполнения, харизма вокалиста, невероятный драйв, оригинальное звучание погружают зрителя в атмосферу настоящего шоу культовой британской группы. Музыканты проекта: Алексей Лебедев — вокал Петр Бодров — гитара, бэк-вокал Александр Федоров — клавиши Сергей Иванов — ударные
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