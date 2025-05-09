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Depeche Mode tribute

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 16000₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Depeche Mode tribute в день рождения великого вокалиста Дэвида Гаана. Музыка Depeche Mode вот уже более 30 лет будоражит умы, заставляет сердца биться чаще и в такт Personal Jesus. Коллектив из Базилдона оказал огромное влияние на становление и развитие электронной музыки в мире. Световые эффекты, концептуальные видеопроекции и исполнение максимально близкое к оригиналу, на высоком профессиональном уровне, ждут тебя на шоу Saint-Petersburg Depeche Mode tribute. Ты погрузишься в атмосферу настоящего выступления культовой британской группы. Бронь столов по телефону.

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