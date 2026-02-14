День сурка
Невский проспект, 60 (двор кинотеатра «Аврора»)
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200₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
«День сурка» — это возвращение на круги своя, воспроизведение цикличности жизни через фотографию и многократное обращение к пространству. Название выставки отсылает к одноименному фильму 1993 года с Биллом Мюреем, где герой застревает в петле времени, переживая 2 февраля снова и снова. Благодаря фильму выражение «день сурка» стало идиомой, которая означает рутину или повторение. Влад Третьяк фиксирует в своих фотографиях ощущение повторяемости и внутреннего ритма человеческого существования. Снимки, сделанные в одних и тех же местах, показывают, как меняется лишь поверхность — свет, погода, время суток, но не сама структура мира. Даже стремясь к разнообразию, мы остаемся верны привычным маршрутам, местам и состояниям. Режим работы: СР-ВС с 12:00 до 20:00
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