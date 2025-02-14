В этот вечер для тебя сыграют и споют группы In.Spyral, para bellvm и КОПЕНGAGЕН. Будут ещё сюрпризы и другие участники. Вход на праздник свободный, но только по предварительной регистрации. Если ты хочешь поддержать Сердце — добро пожаловать на VIP-балкон с комфортными местами.