День рождения «Сердца»
Лиговский проспект, 50к16
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
В этот вечер для тебя сыграют и споют группы In.Spyral, para bellvm и КОПЕНGAGЕН. Будут ещё сюрпризы и другие участники. Вход на праздник свободный, но только по предварительной регистрации. Если ты хочешь поддержать Сердце — добро пожаловать на VIP-балкон с комфортными местами.
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