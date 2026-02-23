День рождения проекта «Простые вещи». «Простые вещи» — это небольшое производство, где делают предметы для дома и практичные подарки. А ещё это команда, в которой работают люди с ментальными особенностями. 23 февраля команде исполняется 8 лет. И это не просто цифра. В «Простых вещах» 8 лет — это бесконечность, но руками: много труда, работы, сложностей, крепких объятий, ощущений на кончиках пальцев. Что тебя ждёт на празднике? 16:00 — сбор гостей 16:30-16:40 — приветы от основательницы проекта Маши Грековой 16:40-17:30 — стендапе от «Заливки» 17:30-18:30 — настолки + мк по свечам из вощины 18:30-19:30 — особенные рассказы от литературного проекта «Прочитано» 19:30-20:00 — танцы и пение под любимый хор Дурацкого 20:00-21:30 — дискотека! А еще большой маркет, цветы от «Растим», шелкография от «Эфемеры», фотобудки, квиз, вкуснятина от инклюзивного кафе «Огурцы» и verle, тату по эскизам художников, торт от кондитерской CakeShop и многое другое. Проект только переехал и пока не успел полностью обустроить доступную среду. К сожалению, у них пока нет лифта или подъёмника для людей на колясках.