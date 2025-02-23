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День рождения «Простых вещей»

Нормальное место
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Выставки
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Мастер-классы
Еда

Про событие

23 февраля инклюзивным мастерским «Простые вещи» исполняется 7 лет. Команда приглашает всех на праздник в «Нормальное место». «Простые вещи» — это система инклюзивных проектов, которые помогают людям с ментальными особенностями найти работу. Команда уже запустила несколько мастерских. Во всех проектах работают люди с ментальными особенностями. На празднике гостей ждут активности от инклюзивных мастерских, их друзей и партнёров: — Упсала цирк проведёт мастер-класс по прыжкам на большой цирковой скакалке, по жонглированию платочками, пакетиками и мячами — можно будет сделать аксессуары из переработанных пакетов вместе с Sew Dept или колечки из бисера с Conductor of colors — живая музыка, можно будет послушать пианиста Дениса Стельмаха и лиричный инди-рок Егора Ющенко — сможешь пересадить маленькие суккуленты — лекция о значении «простоты» в искусстве — приставки от Музея советских игровых автоматов — создание арт-аптечки с ведущими мастерами дизайн-бюро — создание и роспись пиал с гончарной мастерской «Келья» — игры с метафорическими картами и арт-терапевтическая встреча с психологом — традиционный торт и многое другое. Вход свободный, но ты можешь сделать праздничное пожертвование на сайте :) Здесь программа и подробности о празднике: https://prostobirthday.ru/

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