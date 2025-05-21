В честь Дня рождения организации будет запущен благотворительный сбор на открытие первой спешелти-кофейни транзитного трудоустройства в Гатчине. А также состоится премьерный кинопоказ документального фильма об организации «Знаешь, так бывает». Фильм – результат двухлетней непрерывной работы талантливого режиссера из Москвы Антона Колбина и его команды. Просмотр этого фильма станет важным шагом к пониманию тех вызовов, с которыми сталкиваются выпускники детских домов и ребята с опытом сиротства. В программе мероприятия: 15:00 — 16:30 • благотворительный маркет • интерактивный нетворкинг • фотовыставка «Берег» • работа фотозоны • кофе-брейк 16:30 — 18:30 Показ фильма «Знаешь, так бывает» 18:30 — 19:00 Обсуждение фильма с командой проекта 19:00 — 20:30 Фуршет и живая музыка Количество гостей мероприятия ограничено, вход по регистрации.