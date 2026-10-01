Ровно год назад, осенью 2025 года, открылся Choice — воплощение роскоши современного Востока и многоликости Азии: камерное пространство, где под сеты лучших диджеев города подают авторские коктейли и блюда современной восточной и азиатской кухни в прочтении бренд-шефа Дениса Прохорова. 23 октября в честь дня рождения проект готовит один из главных вечеров своей яркой истории. Летнее затишье сменяется осенним возвращением города к вечеринкам, диджей-сетам и насыщенной ночной жизни. Choice встречает это возвращение на полной мощности: светом, звуком и той самой энергией, ради которой сюда приходят снова и снова. Свой второй сезон проект запускает сразу с большого события — дня рождения бара. Вечер пройдёт как одна большая вечеринка: гостей встретит приветственное игристое, сеты от Edward и Exsy Sexy разгонят зал, яркое шоу Black Show взорвёт атмосферу, а живой вокал прекрасной Xtina добавит драйва. Кульминацией вечера станет праздничный торт, а хедлайнером — специальный гость, блогер и диджей Карена Макарена, с живым выступлением в 23:00. Сбор гостей в 21:00 Забронировать стол с депозитом в ресторане можно по номеру телефона.