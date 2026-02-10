В этом сентябре в 33 раз диджей Слон отмечает свой День Рождения. Будет много друзей с лайвами и сетами на винилах и флешках, и большое разнообразие музыки — от техно, электро и брейкбита, до даунтемпо и хардкора. Диджей Слон и Жуткий Лазер Никита Азелицкий Ро Ершов Апатит Бионоид Анжела Шульженко Вася Сварщик Keyser Ван Носиков Андер Дог Демидов Залётный Даниэль Де Боа Neuro Neonicle Влад Кузнецов ака диджей Son Kashapov спина к спине (b2b) TmnTsft Кококей