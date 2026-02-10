Пол Окенфолд — один из архитекторов современной электронной сцены. Он стоял у истоков британского рейва, трижды номинировался на «Грэмми» и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Пол работал над саундтреками к «Матрице: Перезагрузка» и «Идентификации Борна», выступал с U2 и Мадонной, а с 1994 года артист регулярно приезжает в Россию. Тебя ждёт большое сольное шоу, в котором прозвучат культовые хиты и новые треки. Мощный звук, драйвовая атмосфера и живая энергетика диджея, собирающего стадионы.