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Пол Окенфолд

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

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Завершение:

от 4500₽ до 16000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пол Окенфолд — один из архитекторов современной электронной сцены. Он стоял у истоков британского рейва, трижды номинировался на «Грэмми» и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Пол работал над саундтреками к «Матрице: Перезагрузка» и «Идентификации Борна», выступал с U2 и Мадонной, а с 1994 года артист регулярно приезжает в Россию. Тебя ждёт большое сольное шоу, в котором прозвучат культовые хиты и новые треки. Мощный звук, драйвовая атмосфера и живая энергетика диджея, собирающего стадионы.

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