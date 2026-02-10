Клубу исполняется 1 год. В честь дня рождения — главные звезды вечера: Karena Macarena & Nekhristov. Что тебя ждёт: — Мощная вечеринка с резидентами и топ-артистами — Хиты, под которые зажигает весь город 21:00 – 1:00 — Диджей Франс 01:00 – 2:30 — Karena Macarena & Nekhristov 2:30 – 6:00 — Диджей Марикью Ма Мастер церемоний (Mc) Иван Блиц