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День Рождение Project

Project
Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Клубу исполняется 1 год. В честь дня рождения — главные звезды вечера: Karena Macarena & Nekhristov. Что тебя ждёт: — Мощная вечеринка с резидентами и топ-артистами — Хиты, под которые зажигает весь город 21:00 – 1:00 — Диджей Франс 01:00 – 2:30 — Karena Macarena & Nekhristov 2:30 – 6:00 — Диджей Марикью Ма Мастер церемоний (Mc) Иван Блиц

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