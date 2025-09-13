Вечеринка в честь дня рождения пионера рэйв-движения и ди-джеинга в стране — Dj Слона. Выступят: Dj Слон И Жуткий Лазер; Залетный И Ершов; Даниэль Де Боа И Кейсер; Анжела Шульженко И Psycho-DJ; Нейро И Птзойд; Ро; + Секретные Гости.