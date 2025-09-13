День Рождения DJ Слона
Ритмы Диско Бар, Кожевенная 34
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка в честь дня рождения пионера рэйв-движения и ди-джеинга в стране — Dj Слона. Выступят: Dj Слон И Жуткий Лазер; Залетный И Ершов; Даниэль Де Боа И Кейсер; Анжела Шульженко И Psycho-DJ; Нейро И Птзойд; Ро; + Секретные Гости.
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