Горячие сердца зажгут огни своей музыки. Твой голос сольётся с хриплым ревом комбоусилителей и вырвется наружу пламенем души, словно старинная молитва из древнеирландской Саги. На сцене — словно молнии прорежут мглу: волны&ветер FOS E1NS Эмоциональный перегар Свежие рифы вырвутся вверх отчаянным порывом. Вибрации прорвут асфальт безразличия и осветят души —дабы вновь воскипела кровь скованного льдом, снежного города. Пусть ночь будет полна огней и песен свободы! Оплата на входе.