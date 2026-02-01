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День Огней и Факелов

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Горячие сердца зажгут огни своей музыки. Твой голос сольётся с хриплым ревом комбоусилителей и вырвется наружу пламенем души, словно старинная молитва из древнеирландской Саги. На сцене — словно молнии прорежут мглу: волны&ветер FOS E1NS Эмоциональный перегар Свежие рифы вырвутся вверх отчаянным порывом. Вибрации прорвут асфальт безразличия и осветят души —дабы вновь воскипела кровь скованного льдом, снежного города. Пусть ночь будет полна огней и песен свободы! Оплата на входе.

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