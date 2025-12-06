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Delta
Завод им. Степана Разина, ул. Степана Разина, 8А
Начало:
Завершение:
2600₽
Возраст 18+
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Про событие
Delta — эпилог фестиваля Gamma и 12-часовое путешествие по электронной музыке на нескольких сценах. В эту ночь музыкальные эксперименты и премьеры соединятся со световыми инсталляциями, культовыми музыкантами и диджеями, техно-адептами и селекторами ebm, электро, idm, хауса и бэйс-музыки из 4-х стран. В лайнапе: FОRM (AM) / ISH11 (IT) / IRSHAD HUSSEIN (AZ) / IVAN LOGOS / LENA POPOVA / NOFORM / RHYTHME / SESTRICA — LIVE / TОTAL (AM) / TECHNOVVINTAGE / KIR / CULTKITCHEN / UNBALANCE / TBA. Delta 2025 посвящён 16-летию творческого объединения m_division, ответственных за фестиваль GAMMA и множество событий изменивших современную электронную сцену России.
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