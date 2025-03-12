Делориан
Кожевенная линия, 30
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Настоящее путешествие во времени и пространстве посредством технологий медиаарта. Погрузись в цифровые миры, исследуй мифологию, урбанистику и музыку через VR-инсталляции, видеоарт и научно-артовые проекты. Сочетание технологий, звука, пространства и движения позволяет создать эффект полного присутствия.
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