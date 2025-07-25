Большой сольник от ярких звёздочек нового поколения в российской гитарной музыке. Здесь лихо замешают инди, пост-панк и эмо, а самое главное, тронут своими песнями души и заставят двигаться тела. Узнаваемый голос станет проводником зрителей в мир погасших огней, тонкого льда и прощального взгляда.