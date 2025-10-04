Готовься к вечеру, который сотрясёт разум и разорвёт барабанные перепонки! Грандиозный заруб в стиле Death Metal, где сойдутся на одной сцене мощнейшие коллективы, представляющие разные грани экстремальной музыки. В это вечер для тебя на сцене: — Helguard (Melodic Death Metal, Санкт-Петербург); — Scream in Darkness (Melodic Death Metal, Москва); — Antagonist (Death Metal, Санкт-Петербург); — SOAH (Death Metal, Санкт-Петербург) Цена (предпродажа): 800 руб. Цена на входе: 1000 руб.