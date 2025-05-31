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DeadLine
Конюшенная пл., 2в
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от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Хард-техно безумие в строгой оболочке бизнеспанка. Вызов корпоративной культуре и тимбилдинг для истинных ценителей тяжёлой бочки. Лайнап: Blvck Cvrnvge Eva.Y Dinara Veva9 MVRIV Volga Balt DC: офисный стиль (рубашки, галстуки, строгие юбки и брюки).
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