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Давай жёстче

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Любишь пожестче? Совсем скоро прогремит фестиваль «Давай Жёстче». А значит самое время доставать свой мерч, тяжёлые ботинки, шипы и цепи. На одной сцене прозвучат величайшие хиты рока и метала а также авторские песни восходящих рокстаров. Больше информации об участниках: https://vk.com/club236897368

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