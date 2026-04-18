Давай жёстче
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали
Про событие
Любишь пожестче? Совсем скоро прогремит фестиваль «Давай Жёстче». А значит самое время доставать свой мерч, тяжёлые ботинки, шипы и цепи. На одной сцене прозвучат величайшие хиты рока и метала а также авторские песни восходящих рокстаров. Больше информации об участниках: https://vk.com/club236897368
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