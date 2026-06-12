Датамош //гиперссылка (Datamosh //hyperlink)
Лиговский проспект, 50к16
Начало:
Завершение:
888₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Отборная грязь из мира брейкора, хардкора, джангла, драм-н-бейса, дампстайла, чиптюна и смежного звучания, а также авторский материал от локальных артистов с лейбла. Летний ивент, посвящённый звуку, который вдохновляет и объединяет. Всю ночь за пультом: corpsse, GameGate, Teaching in Trips, SOUNDTEST, lalekun, knife loves me, deathposture.
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