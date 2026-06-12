Отборная грязь из мира брейкора, хардкора, джангла, драм-н-бейса, дампстайла, чиптюна и смежного звучания, а также авторский материал от локальных артистов с лейбла. Летний ивент, посвящённый звуку, который вдохновляет и объединяет. Всю ночь за пультом: corpsse, GameGate, Teaching in Trips, SOUNDTEST, lalekun, knife loves me, deathposture.