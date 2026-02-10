Датамош 2
Аврора, Пироговская набережная, 5/2
Начало:
Завершение:
от 1444₽ до 2999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
12 артистов со всей России, большая зона гейминга и особая визуальная программа. Лайнап: Deashou Crueshi I Believe in Angels Dj Univxrsel Morute Backstabbingbastard Kawaiianimegirlll1337 Corpsse Broosnica 57st Deathposture Soundtest Teaching in Trips
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