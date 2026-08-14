Даня Слободенюк
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Любители баттл-репа знают его как Жабу Аркадьевну, любители стендапа как Бодяна! Даниил Слободенюк – участник проекта «Стендап Андеграунд» на СТС, шоу «Стендап-Комики», «Разгоны», «Книжный клуб» на канале Stand Up Club №1.
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