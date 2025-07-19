У Максима Морозова был дом в Зеленогорске. В дальней комнате в этом доме жили игрушки — машинки, какие-то непонятные роботы и фигурки динозавров, которых он обязательно хотел обнаружить в серьезной экспедиции, когда вырастет. Дом со временем снесли, а на его месте построили новый. Игрушки переехали из комнаты, цвет стен которой теперь никто не может вспомнить, в коробку, а коробка — убрана невесть куда. Максим повзрослел. Визуально — точно повзрослел. Только вот кажется, что на самом-то деле мало что изменилось. Где-то в Архивах Дальней Комнаты, в котором хранятся тени машинок, непонятных роботов и фигурок динозавров, ходит тень Максима-палеонтолога, собирая по кусочкам огромных размеров скелет очередного необыкновенного чудища. Невидимая жизнь продолжает идти своим чередом. «Транзитная Зона» покажет некоторые из теней объектов, предоставленных Архивом Дальней Комнаты. Программа выставки: 19 июля, 17:00 Воркшоп «Различие и повторение» Если у тебя остались детские рисунки (или хотя бы воспоминания о них) - приноси их на открытие выставки! Вместе с Максимом участники будут пытаться перерисовать их. Положив такую «копию» рядом с оригиналом, можно пронаблюдать несколько занимательных вещей. Получившиеся работы будут включены в экспозицию. 2 августа, 14:00—18:00 Воркшоп Дины Караман «Тихая ладонь» Воркшоп по работе с синестезическим (перекрестным) восприятием, где участники преодолевают путь через тактильные ощущения к звуковому и зрительному воображению. Внимание! Все мероприятия бесплатные, вход ТОЛЬКО по предварительной регистрации по номеру телефона +89992472983. Часы работы выставки: воскресенье 15:00-18:00