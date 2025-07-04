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Дальний лес

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103

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300₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Тотальная инсталляция одного их самых известных молодых московских мастеров актуального искусства Егора Плотникова. Пространство превратится в пейзажную композицию – «внутренний ландшафт памяти», по выражению художника, – населенную реальными стволами и ветками деревьев, живописными пейзажами автора, росписями на закрывающих стены щитах и скульптурными фигурами людей разного размера, от огромных, до потолка, до совсем крошечных, словно бродящих по развернутому в зале ландшафту вместе с публикой Концепция инсталляции заключается в следующем: приглашая в путешествие по пейзажу, составленному из реальных природных объектов и художественных произведений, мастер предлагает свой вариант пути обретения внутренней гармонии человеку XXI века, когда конвенции не работают, а традиционные устои пошатнулись. Близкое столкновение с «извечным», с природой – как в виде реальных элементов, так и изображенной художником – должно вызвать катарсическое, «очищающее» переживание у зрителя. Время работы: пн: выходной вт: 12:00 — 20:00 ср: 14:00 — 21:00 чт-вск: 12:00 — 20:00

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