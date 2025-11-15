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далеко внутри

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А (Гостиная masters)

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Первая персональная выставка выпускницы кафедры металла СПГХПА им. А. Л. Штиглица Поляны Шустовой «далеко внутри» — исследование памяти, выраженное на языке умолчания. Художница сочетает работу с графикой, металлом и текстом, находя общее в их способности фиксировать ускользающие состояния. Выставка предлагает зрителю отправиться в путешествие по льдине воспоминаний, где следы спутаны, а ясность обманчива. Этот эффект достигается через разные материалы: в карандашной и линерной графике контуры тают, превращая конкретные черты в призрачные силуэты; в работах с печатной машинкой навязчивое повторение фраз стирает их смысл, позволяя услышать тишину между буквами; а в металлических объектах прочный материал становится кружевным и невесомым, являя ту самую хрупкость, что свойственна памяти. «Чтобы почувствовать присутствие, нужно признать отсутствие» — этой формуле следует вся выставка, раскрывая принцип шкловского остранения через поэтику забвения. Здесь память не воспроизводится, а проступает сквозь слои времени, предлагая не ответы, но возможность встречи с тем, что хранится «далеко внутри». Куратор: Вика Межуева

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