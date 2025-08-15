Это проект Веры Светловой, в котором художник пересказывает миф об Аполлоне и Дафне, о преследовании, изнуряющем беге и спасительных метаморфозах. Миф предполагает поочерёдную смену состояний и качественное изменение универсума — это попытка вспомнить через миф наше представление о первичном, космологической концепции, где всё происходит из воды, а также о идее эволюции в сторону упорядоченности. Экспозиция разбивается на аполлоническое и дионисийское начало, каждое из которых представлено множеством керамических слепков, образующих масштабную инсталляцию, а также дионисийское — серию абстракций на оргалите, оставленных глиняными слепками. У каждой концепции свой автор текста: первая — от Александры Абакшиной-Пистолетовой, вторая — от Ильи Крончева-Иванова. Галерея открыта: вт-вс, 12:00-20:00