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Дафния

Брусницын
Кожевенная линия, 30, Морской фасад, 1 этаж, вход с Площади со слонами

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Это проект Веры Светловой, в котором художник пересказывает миф об Аполлоне и Дафне, о преследовании, изнуряющем беге и спасительных метаморфозах. Миф предполагает поочерёдную смену состояний и качественное изменение универсума — это попытка вспомнить через миф наше представление о первичном, космологической концепции, где всё происходит из воды, а также о идее эволюции в сторону упорядоченности. Экспозиция разбивается на аполлоническое и дионисийское начало, каждое из которых представлено множеством керамических слепков, образующих масштабную инсталляцию, а также дионисийское — серию абстракций на оргалите, оставленных глиняными слепками. У каждой концепции свой автор текста: первая — от Александры Абакшиной-Пистолетовой, вторая — от Ильи Крончева-Иванова. Галерея открыта: вт-вс, 12:00-20:00

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