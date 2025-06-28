Cult of Power
Транспортный Переулок 10А
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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Метализированный хардкор из Кирова презентует свой дебютный альбом. При поддержке героев моша и метала Movin' Target и Shadowboss. Movin' Target — Saint-Petersburg Hardcore. Shadowboss — Punk, Hardcore.
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