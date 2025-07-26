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Ctrl+Alt+Fest

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Три группы. Один взрывной вечер. Никаких правил. Только рок-н-ролл, который не остановить. Ctrl+Alt+Fest — это не просто фестиваль. Это мятеж против обыденности, где каждая группа станет кодом, переписывающим твою реальность: — Позвони мне завтра — голос, который не замолчит. — Папа запретит — бунт против запретов, который звучит громче слов «нет». — The Kat is Dead — музыка, которая воскрешает всё, во что ты перестал верить. Что тебя ждёт? — Сеты, которые разорвут шаблоны: От лирического бунта до агрессивного звукового вихря. — Атмосфера, где нет места скуке: Слэмы, живой звук, дым, огонь и лица, которые станут твоими новыми друзьями. — Игра с реальностью: Каждая нота — это команда, перезапускающая систему. Почему Ctrl+Alt+Fest? Потому что иногда нужно отключиться от «нормальности», чтобы услышать себя. Потому что рок-н-ролл — это не музыка. Это состояние души.

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