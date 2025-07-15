ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Crypto / Ферма

Комплекс Императорской фермы, Фермский парк, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка стала пространством для диалога о взаимодействии современных технологий с природными процессами и историческим контекстом. В экспозиции представлены семь инсталляций, созданных студентами и выпускниками магистратуры Art & Science Университета ИТМО. Их авторы задаются вопросами о том, как происходит коммуникация человека с природой и историческим наследием в контексте науки и новых технологий, используя в том числе передовые инструменты — нейросетевые решения от Сбера, в частности Kandinsky. Выставка молодых художников «Crypto / Ферма» — первый крупный проект современного искусства в пространстве Фермы, с нее началась «Арт-ферма Царского Села». Посетители выставки могут увидеть интерактивный видеомэппинг с визуальным рядом, сочетающим в себе мотивы традиционного шитья, растительные орнаменты и изображения архитектуры блокчейн-сетей; инсталляцию с образом децентрализованных цифровых систем, отражающих сельскохозяйственные процессы; фарфоровую посуду, форма которой сгенерирована искусственным интеллектом по архивным описям 1888 года; а также нейросетевые реконструкции облика экзотических животных, обитавших на Ферме. Художники: Настя Вержбицкая, Тальяна Вяльцева, Анель Ералиева, Ирина Калапышина, Полина Кудинова, Маша Скво, Елена Соколова, Алексей Феськов, Людмила Фридман, Екатерина Юдаева. Куратор: Ольга Вад.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста