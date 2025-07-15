Выставка стала пространством для диалога о взаимодействии современных технологий с природными процессами и историческим контекстом. В экспозиции представлены семь инсталляций, созданных студентами и выпускниками магистратуры Art & Science Университета ИТМО. Их авторы задаются вопросами о том, как происходит коммуникация человека с природой и историческим наследием в контексте науки и новых технологий, используя в том числе передовые инструменты — нейросетевые решения от Сбера, в частности Kandinsky. Выставка молодых художников «Crypto / Ферма» — первый крупный проект современного искусства в пространстве Фермы, с нее началась «Арт-ферма Царского Села». Посетители выставки могут увидеть интерактивный видеомэппинг с визуальным рядом, сочетающим в себе мотивы традиционного шитья, растительные орнаменты и изображения архитектуры блокчейн-сетей; инсталляцию с образом децентрализованных цифровых систем, отражающих сельскохозяйственные процессы; фарфоровую посуду, форма которой сгенерирована искусственным интеллектом по архивным описям 1888 года; а также нейросетевые реконструкции облика экзотических животных, обитавших на Ферме. Художники: Настя Вержбицкая, Тальяна Вяльцева, Анель Ералиева, Ирина Калапышина, Полина Кудинова, Маша Скво, Елена Соколова, Алексей Феськов, Людмила Фридман, Екатерина Юдаева. Куратор: Ольга Вад.