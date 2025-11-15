Cruise: Japan. Day 2
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2850₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Ночь, где сакура светится розовым светом, вокруг — вспышки, кимоно, катаны и свет мегаполиса. Улицы Токио будут танцевать вместе с тобой до рассвета. Бронь по номеру телефона: 8-921-410-44-40 FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи