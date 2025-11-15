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Cruise: Japan. Day 2

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2850₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Ночь, где сакура светится розовым светом, вокруг — вспышки, кимоно, катаны и свет мегаполиса. Улицы Токио будут танцевать вместе с тобой до рассвета. Бронь по номеру телефона: 8-921-410-44-40 FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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