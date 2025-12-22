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[отменено] Cristmas party: Gatsby Mood

Douglas, Финляндский проспект, 1

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Завершение:

9900₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Тебя приглашают на стильный и яркий вечер, наполненный огнями, красками и праздничной атмосферой в духе Гэтсби. Тебя ждёт насыщенная программа: — шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами — выразительные танцевальные номера в стиле бурлеск от шоу Madam Boom; танцевальный диджей сет от Mr. DJ —выступление кавер бенда Calvin Oveto, исполняющего лучшие рождественские хиты, включая Jingle Bells, Christmas, Let It Snow — профессиональная фотосессия на память. Праздничное сет-меню для всех гостей. Погрузись в атмосферу элегантного праздника, сияния и музыки — этот вечер станет незабываемым!

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