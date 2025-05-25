Cosmo Фан-кон
Дворец Культуры им Кирова, Большой проспект Васильевского острова, 83
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 5000₽
Возраст 12+
Фестивали
Про событие
Молодой гик-фестиваль в Санкт-Петербурге. 12 апреля — День Космонавтики, 4 мая — Международный день «Звездных Войн», 25 мая — Международный день Гика и премьера 4-го эпизода «Star Wars». Приходи отметить все эти события разом на фестивале Фанкон Космо. Организаторы хотят привлечь внимание не только к самим фандомам, но и к деятельности фанатов, будь то пошив косплея, рисунки, организация сходок или какие-то иные мероприятия. Вход свободный, билеты приобретаются только для внутренних активностей на фестивале. Больше информации об активностях: https://vk.com/fanconrus
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