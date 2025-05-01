Не можешь собрать друзей на уикенд на природе? Забудь про планы за городом – они сами приедут к тебе. В VNVNC тебя ждёт не просто вечеринка, а целый фестиваль развлечений: эксклюзивные коктейли, зона со специальным, по настоящему майским меню, турниры по кикеру и бирпонгу, а для самых активных – возможность показать свои навыки в баскетболе. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.