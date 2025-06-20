Два танцпола, два формата, два дня совершенного сумасшествия и ярких событий, двадцать резидентов и один звёздный special guest — ты готов? Легендарный формат выходит за стены особняка и вырывается на летнюю террасу, официально открывая её, чтобы белые ночи стали ещё более запоминающимися! Кто на этот раз переступит порог Commode? Встречай — KIIDA. KIIDA — со-продюсер трека David Guetta ft. Nicki Minaj & Lil Wayne - «Light my Body Up», автор гимна «ALFA FUTURE PEOPLE», участник фестивалей «ULTRA», «ULTRA Europe», «Tomorrowland», «BALATON SOUND».