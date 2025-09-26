Выходные как столкновение вселенных: хип-хоп vs рок vnvnc превращается в арену музыкального баттла на два дня. С vnvnc: • главная сцена — эпицентр столкновения рифм и риффов • терраса — место, где можно перевести дух между музыкальными противостояниями • диджеи, готовые разнести танцпол в клочья С тебя: • выбрать сторону (или обе сразу!) • быть готовым к противостоянию до утра • не забыть доки на входе Резерв по телефону FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC