City of Lost Adults
ул. Жуковского, 28
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от 100₽ до 200₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
Персональная выставка Михаила Левиуса - исследование границ между реальным и вымышленным, уютным и тревожным. «City of Lost Adults» приглашает совершить путешествие по загадочному миру, вдохновленному американской массовой культурой и таинственной эстетикой компьютерных игр 90-х годов. Название проекта отсылает к игре «The City of Lost Children», которая в детстве запомнилась художнику своей специфической атмосферой и предгрозовой палитрой. Её контраст между детализированными, неподвижными фонами и угловатыми низкополигональными персонажами стал отправной точкой для создания проекта. Работы переносят зрителя в бесконечную прогулку по замкнутому миру, где одинаковые дома, деревья и фигуры людей словно повторяются, но каждый раз открываются немного иначе. Режим работы: Вт - вс: 12:00 - 20:00
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