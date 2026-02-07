Ciolkowska презентует свой четвертый полноформатный альбом. Новый альбом является завершающим в трилогии, начатой в 2015 году. Музыка из нового альбома Ciolkowska — это мастерское сочетание элементов прогрессивного и космического рока, гипнотических танцевальных ритмов и традиционных мотивов. В концерте примет участие DJ Flower Punk Камиль Шараподинов — участник коллектива The Legendary Flower Punk. Он откроет вечер виниловым диджей-сетом. Весь перформанс пройдет под визуальный ряд от VHS-салона киноконцерна Golyj Wood, который перенесет зрителей прямиком в эстетику 90-х: ламповые помехи, культовые кадры и та самая атмосфера.