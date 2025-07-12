В субботу две сцены Ю синхронно включаются в режим тотального движения: тебя ждет Ciel — вечеринка, где каждое направление звука — портал в другое состояние. Во Дворе — плотная электронная селекция, выстроенная на любви к прямой бочке. Только подлинное и авторское: всё, что заводит, гипнотизирует и уносит вглубь танцпола. Здесь танцуют до упора, не глядя на часы, с полным доверием к атмосфере. В Зале — ритмический калейдоскоп: от попа и r’n’b до хип-хопа в переосмысленных электронных ремиксах. Будешь ловить мелодии, которые знакомы, но звучат по-новому, и двигаться по грани жанров до ломаных ритмов, с которыми ночь становится ещё интереснее. В лайн-апе: Двор: Sushka, Listern, Clover, Aksi, AlwaysAround, Lovesome, 250 Зал: Mosto, Vosem, Deepmango, Izabelle, Tachy, Yniue, Ritkiss Начало в 21:00. Правила входа: до 21:00 фри, после — 700р. в предпродаже онлайн, на входе — 900р.