Чувство ритма x Паша Техник (part 2)
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Паша едет с диджей-сетом, перформансом и рабочей флешкой, а в лайнапе – резиденты «Ритмов», EMC и Roots United с брейкбитом, техно и электро. Лайнап: Паша Техник AMPLITUDA NEURO EL The Villars Dimka Batarin Bovitz BABURA FC/DC/18+
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