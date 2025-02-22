Паша едет с диджей-сетом, перформансом и рабочей флешкой, а в лайнапе – резиденты «Ритмов», EMC и Roots United с брейкбитом, техно и электро. Лайнап: Паша Техник AMPLITUDA NEURO EL The Villars Dimka Batarin Bovitz BABURA FC/DC/18+