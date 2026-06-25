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Чур не я!

AIKI Terrasa, Аптекарская набережная, 18

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка-исследование региональных сцен российского уличного искусства. Первая выставка «Чур не я» будет посвящена уличному искусству Санкт-Петербурга. Главная тема — чувствительность, которую человек пытается сохранить, взрослея: способность воспринимать мир не только рационально, но и через воображение, эмоции, игру и непосредственную реакцию на происходящее. Художники: Максим Има, Турбен, Никита Dusto и a l e s h a. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:30

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