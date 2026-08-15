Что такое хорошо и что такое плохо
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лёша Квашонкин и Вася Шакулин знакомятся со зрителями и решают — хорошие они или нет. А ты хороший человек или плохой? Уверен? Приходи, если не боишься взглянуть правде в глаза. Интригует, не правда ли?
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