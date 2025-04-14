Групповая выставка современных художников. Название отсылает к стихотворению французского поэта-символиста Артюра Рембо. Вsставка исследует многогранную и изменчивую символику цветов и растений в искусстве, отражая как культурные, так и личные значения. Каждая из работ по-своему рассказывает о цветочном мотиве в искусстве, истории и культуре от прошлого до настоящего. Оммаж голландскому натюрморту, работа органами чувств и восприятия, передача глубоких эмоций и тайн сквозь образ цветка – в тематических разделах исследуется выражение этой темы в различных культурных контекстах. Формат произведений варьируется от масштабных живописных полотен до цианотипий, мозаики, скульптуры и объектов, созданных с помощью 3D печати, стекла и металла. Время работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.