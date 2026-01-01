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  1. Санкт-Петербург
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Christmas System

Ibiza, Садовая улица, 12

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Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Больше, чем музыкальный вечер — это новогодний техно-спектакль, где ты — главный зритель и участник. Тебя ждёт особенный новогодний сет от безусловной звезды техно-сцены, резидента и основателя фестиваля System — Nadya (RU). Также на сцену выйдет живая легенда, основатель фестиваля «Механика» — Van Nosikov. Лайнап усилят уже полюбившаяся всем харизматичная гостья из Казани — Muza (RU), а также Groovejack и Leela. Атмосферу праздника дополнят ослепительные залпы конфетти и специально разработанный для этой ночи световой арт-визуал от лучших петербургских светохудожников. Line-up: Nadya (RU) [Stil Vor Talent] Van Nosikov [Acilot] Muza (RU) [Say What?] Groovejack Leela and more

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