Больше, чем музыкальный вечер — это новогодний техно-спектакль, где ты — главный зритель и участник. Тебя ждёт особенный новогодний сет от безусловной звезды техно-сцены, резидента и основателя фестиваля System — Nadya (RU). Также на сцену выйдет живая легенда, основатель фестиваля «Механика» — Van Nosikov. Лайнап усилят уже полюбившаяся всем харизматичная гостья из Казани — Muza (RU), а также Groovejack и Leela. Атмосферу праздника дополнят ослепительные залпы конфетти и специально разработанный для этой ночи световой арт-визуал от лучших петербургских светохудожников. Line-up: Nadya (RU) [Stil Vor Talent] Van Nosikov [Acilot] Muza (RU) [Say What?] Groovejack Leela and more