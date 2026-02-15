Читательская встреча «Хрупкий огонь страсти. Чтение ко Дню святого Валентина»
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Выставки
Еда
Про событие
На встрече, посвящённой дню влюблённых, будешь в небольшой группе читать и говорить о многогранности любви, о силе и хрупкости чувств, о судьбе и случае, встречах и расставаниях. «Вечное отчуждение в вечном состоянии близости — древнейший, извечный признак любви. Это всегда ностальгия и нежность по недосягаемой звезде» (Лу Андреас Саломе). Ведущая: Евгения Алексеева, филолог, арт-терапевт, психоаналитик. Цена: ты заказываешь блюдо и участвуешь в мероприятии бесплатно:)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи