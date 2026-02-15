На встрече, посвящённой дню влюблённых, будешь в небольшой группе читать и говорить о многогранности любви, о силе и хрупкости чувств, о судьбе и случае, встречах и расставаниях. «Вечное отчуждение в вечном состоянии близости — древнейший, извечный признак любви. Это всегда ностальгия и нежность по недосягаемой звезде» (Лу Андреас Саломе). Ведущая: Евгения Алексеева, филолог, арт-терапевт, психоаналитик. Цена: ты заказываешь блюдо и участвуешь в мероприятии бесплатно:)