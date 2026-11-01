Вдумчивое чтение отрывков из книг вслух с живыми обсуждениями. Проект Максима Черкасова, где Максим читает отрывки из книг под фирменную музыку. Они звучат как советы-послания, вызывают состояние игры и всегда попадаются очень вовремя, как знак. В книгах он ищет ответы на волнующие вопросы: — Что делать с беспокойством об уходящем времени? — А что, если идеальная жизнь может так и не наступить? — Как определить свою жизненную задачу? — Как сдвинуться с мёртвой точки и, наконец, перестать сомневаться в себе? Чтение под музыку даёт возможность пережить присутствие в «глубинном» времени, которое возможно лишь тогда, когда ты забываешь о том, что «куда-то надо бежать», и вновь погружаешься в глубокое восприятие реальности.