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Число судьбы

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Твое число судьбы ждет, пока его наберут. Говорил ли ты когда-нибудь с собственной судьбой? Теперь у тебя есть шанс! Новая интерактивная инсталляция — это не просто таксофон. Это портал в нумерологию. Как это работает: - Подходишь к ретро-таксофону. - Набираешь на кнопках свою дату рождения (ДДММГГГГ). - Снимаешь трубку. - Слушаешь персональное предсказание, основанное на расчете твоего Числа судьбы. Рассчитай свою кармическую задачу, узнай о своих сильных сторонах и получи совет от вселенной в аудиоформате.

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