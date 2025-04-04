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Чертополох, лягушка и дубовый шкаф

Медиатека Французского института, Невский проспект, 12, 3 этаж

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставочный проект Вадима Михайлова. Идея выставки родилась из экспозиционного пространства — дубовой гостиной Французского института. Небольшая, отделанная деревянными панелями, она напомнила художнику бабушкин платяной шкаф с полированными дверцами. Название выставки отсылает к книге Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф», где шкаф, часто встречающийся в культуре как магический предмет, становится порталом в волшебную страну. Экспозиция «Чертополоха, лягушки и дубового шкафа» буквально выстраивается вокруг одежды и переносит в мифологическую гардеробную Вадима Михайлова. Маленькое черное платье и длинное нечерное, смирительная рубаха и детские наряды призывают зрителей примерить на себя разные роли, а повседневные предметы мебели трансформируются в фантасмагорические образы, расширяя их устоявшийся функционал. Выставка доступна в часы работы Медиатеки Французского института: в среду, пятницу с 12:00 до 19:00, во вторник, четверг с 12:00 до 20:00, в субботу с 12:00 до 16:00. Воскресенье – выходной.

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