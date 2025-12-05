Пятница — время ночного чёрного микрофона от StandupFederation. Всём любителям жёсткого юмора на самые провокационные темы просто необходимо посетить этот концерт. Ведущий: Александр Смирнов (амбасодор чёрного юмора, постоянный резидент StandupFederation)