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Стендап
Еда
Про событие
Пятница — время ночного чёрного микрофона от StandupFederation. Всём любителям жёсткого юмора на самые провокационные темы просто необходимо посетить этот концерт. Ведущий: Александр Смирнов (амбасодор чёрного юмора, постоянный резидент StandupFederation)
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