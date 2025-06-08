Только опытные, топовые комики СПб и МСК, участники популярные ТВ и Ютуб-шоу, ТНТ, СТС, Labelcom, состав скрыт, это профессионалы петербургской и московской стендап-комедии. Выступят 4 комика с более жёсткими, чёрными шутками. С пятницы по воскресенье — только отборный и проверенный материал. С понедельника по четверг — проверочные концерты опытных комиков, часть готового материала, часть проверенного. Рассадка осуществляется администратором. При приобретении билетов со схемой зала, рассадка осуществляется по местам, выбранным на схеме, при отсутствии схемы зала, рассадка осуществляется администратором.